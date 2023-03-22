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CNN：中國以為能靠斷交孤立台灣 歐美與台靠非官方關係更緊密
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通緝犯陳建寧押解返台 警方杜絕黑槍於海外

2023/3/22 17:49（3/22 18:26 更新）
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角頭陳建寧（中）因擄人勒贖案逃亡海外，3月初被菲律賓警方逮捕，22日押解回台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月22日
角頭陳建寧（中）因擄人勒贖案逃亡海外，3月初被菲律賓警方逮捕，22日押解回台。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月22日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）角頭陳建寧因擄人勒贖案逃亡海外，3月初被菲律賓警方逮捕今天押解回台；刑事局指出，菲律賓警方陸續在當地查獲疑似可能走私回台的90把槍械及子彈，杜絕黑槍於國境之外。

刑事局國際刑警科科長李泱輯接受媒體聯訪表示，警方在去年12月得到情資，通緝犯陳建寧在6、7年前由其他區域轉進菲律賓地區，從事博弈、洗錢等相關不法行業，並吸收很多台灣過去的逃亡歹徒，再從事毒品、槍枝以及詐騙等不法情事。

李泱輯說，相關情資透過駐菲律賓代表處轉給菲律賓警察單位專案小組，經過數月跟監後發現其中4名主嫌，在3月1日依違反移民法等法令拘捕，逮捕通緝犯陳建寧，以及吳姓、楊姓、陳姓少年共4名台籍犯嫌並進行收容，同日在陳姓主嫌家中查獲4把手槍以及1把衝鋒槍共5把槍械。

李泱輯指出，刑事警察局20日派遣國際刑警科專案小組人員，與菲律賓警察總署、緝毒署及移民局開會，並於當晚根據台灣提供情資，以違反菲律賓綜合槍砲彈藥管制法罪名，前往吳姓及同集團柳姓在逃成員租屋處搜索，查扣不同口徑長短槍共85支及子彈等贓證物，這些槍枝不排除要走私回台，這部分與當初的情資吻合。

李泱輯說，陳建寧在台的擄人勒贖通緝案將在明年11月到期，加上還涉及其他案件，因此延請律師以製造訴訟等手段，企圖透過法律程序留在菲律賓，感謝菲律賓司法當局積極排除困難，今天更派出2到3倍的護送警力押解具高度危險性的陳建寧。

陳建寧搭乘的班機在下午1時40分抵達桃園國際機場，在警方宣讀相關權益後，解送地檢署歸案並發監執行，其他3名嫌犯目前仍留在菲律賓，由司法機關進行偵審。（編輯：方沛清）1120322

台南角頭陳建文遭人槍殺，其兄陳建寧（前中）因擄人勒贖案逃亡海外遭通緝，3月初遭菲律賓警方逮捕，22日押解回台，下午抵達桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月22日
台南角頭陳建文遭人槍殺，其兄陳建寧（前中）因擄人勒贖案逃亡海外遭通緝，3月初遭菲律賓警方逮捕，22日押解回台，下午抵達桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月22日
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