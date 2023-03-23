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國軍槍枝疑外流 林右昌：軍警專案小組追查中

2023/3/23 12:31（3/23 13:56 更新）
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桃園警方22日證實查獲疑似軍方外洩槍枝，將鑑定追查。對此，內政部長林右昌（中）23日受訪表示，此案目前正由軍警專案小組偵辦，相關械彈追查若有成果，屆時會對外報告。中央社記者黃麗芸攝 112年3月23日
桃園警方22日證實查獲疑似軍方外洩槍枝，將鑑定追查。對此，內政部長林右昌（中）23日受訪表示，此案目前正由軍警專案小組偵辦，相關械彈追查若有成果，屆時會對外報告。中央社記者黃麗芸攝 112年3月23日
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（中央社記者黃麗芸台北23日電）桃園警方昨天證實查獲疑似軍方外洩槍枝，將鑑定追查。對此，內政部長林右昌今天表示，此案目前正由軍警專案小組偵辦，相關械彈追查若有成果將會對外說明。

有鑑於近期黑幫在飯店高調舉辦春酒，影響社會治安觀感，警政署強力執行掃黑行動專案，林右昌今天上午到台北市警察局刑事警察大隊視察治安工作，同時慰勉近期掃黑有功人員。

媒體會中聯訪詢問，針對桃園警方檢肅槍械案時，查獲疑似軍方槍枝，相關偵辦進度以及相關槍枝序號真偽為何。

林右昌表示，目前軍方和警方已共組專案小組進行偵辦中，相關械彈追查若有成果，屆時會對外報告。

媒體問到近來掃黑成效，林右昌指出，北市警方去年偵辦各類詐欺案件成果豐碩，包括破獲396案、查處2941名犯嫌，且查扣不法所得逾新台幣11億元；今年查緝成果則有49案、查扣金額近4000萬元，都是北市刑大的努力成果，所以今天特地予以肯定和感謝。

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林右昌表示，北市刑大和各警分局向來表現認真且成效好，但現在治安和犯罪型態都隨科技發展而演變，其中最讓大家深惡痛絕的就屬詐欺案，讓人民覺得生活受到騷擾；同時，詐欺案件也常和組織、暴力犯罪和人口販運結合，挑戰政府和警方紅線，也是與全國人民為敵。

林右昌說，他近期要求警政署加強打詐和掃黑力道，希望讓人民看到相關組織犯罪氣燄被壓制。（編輯：蕭博文）1120323

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#北市刑大
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