嘉市交通處長涉貪交保 市府：尊重司法調查

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（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）嘉義市交通處長鄭君健涉公器私用，嘉義地檢署昨天諭知10萬元交保；鄭君健今天請假。嘉義市府表示，廉能是公務人員核心價值，尊重司法調查。

嘉義市長黃敏惠今天出席嘉義市議會臨時會，面對記者詢問鄭君健一案，黃敏惠未回應，鄭君健以身體不適為由向議會請假，由副處長駱際方代理出席。

嘉義市府發聲明稿表示，廉能一直是黃敏惠重視的公務人員核心價值，也不斷地告誡要謹守，市府尊重司法調查。

嘉義地檢署表示，檢方接獲檢舉，鄭君健在民國108年7月至去年9月間，以交通處小額公務採購名義，買了2支蘋果iPhone14 pro手機、iPad pro平板電腦及攝影機，總價值約新台幣10萬元，卻公器私用。

檢方昨天指揮廉政署南區調查組到嘉義市政府交通處、鄭君健住處搜索，並通知鄭君健和其家人等10人到案說明。

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經調查，嘉義市交通處所採購的手機實際使用者為鄭君健的家人，全案依貪污治罪條例之侵占公有財物罪偵辦。檢方複訊後，諭知鄭君健10萬元交保，其餘人無保請回。

62歲的鄭君健是南華大學環境管理研究所碩士、嘉義大學觀光休閒管理研究所博士班，曾任交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處秘書，民國102年起擔任嘉義市政府交通處長至今；2年前獲市長模範公務員表揚，如今涉案，外界震驚。（編輯：郭諭儒）1120324