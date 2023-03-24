求職詐騙虐囚3死案 27名被告延押2個月

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）士林地方法院審理求職詐騙虐囚3死案，在押27名被告押期屆滿。士院認為，本案被害人眾多，仍有未到案共犯，若在押被告獲得自由，有勾串滅證之虞，日前裁定延押2個月，可抗告。

合議庭裁定指出，在押27名被告涉犯私行拘禁致死、遺棄屍體、組織犯罪條例等重罪，本案仍有共犯在逃未到案，加上集團犯罪所得高達新台幣3億多元，不排除有畏罪潛逃以規避追查之虞。

裁定指出，從卷證內容上得知，部分在押被告落網前，曾於社群軟體群組上討論遭檢警鎖定後須變裝逃亡，也曾討論過如何撤離據點、逃亡路線與藏匿地點，及如何搭乘船隻偷渡出境、逃亡期間花費等，足認有逃亡之虞。

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合議庭認為，在押被告均請求交保與解除禁見，考量被告落網前均刪除手機訊息並提供錯誤密碼供檢警追查，若獲得自由會與多名未到案共犯勾串、滅證，且本案被害人高達200多人，日前裁定自本月28日起延押2個月。可抗告。

全案起於，主嫌陳樺韋、傅榆藺組織「車隊」，涉嫌囚禁銀行帳戶提供者61人，期間3人因病或墜樓身亡後遭棄屍。士林地檢署去年12月起訴陳樺韋等29人（其中2人未成年），並對陳、傅求處無期徒刑。另，負責現場監視控員、遺棄屍體的詐騙集團成員分別遭求處25年到30年以上有期徒刑。（編輯：張銘坤）1120324