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嘉縣竹林火災老農成焦屍 研判被嗆昏遭火吞噬

2023/3/26 17:32
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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義縣大林鎮一名8旬老翁陳屍在自家果園附近山坡，身體被火燒成焦黑狀，檢警今天相驗，研判昨天竹林落葉發生火警，老翁因被濃煙嗆昏後遭火吞噬。火警原因待釐清。

檢警表示，大林鎮86歲凃姓老翁昨天下午告知家人前往芎蕉山自家的香蕉園整理，香蕉園附近的竹林昨天傍晚5時5分左右發生火警，因天乾物燥，竹林落葉延燒迅速且濃煙密佈，消防人員趕往撲滅火勢，當時並沒有看見凃姓老翁，但老翁直到昨天深夜都沒有返家，老翁兒子今天凌晨前往香蕉園尋找，並無所獲。

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檢警指出，老翁兒子今天早上再度前往自家香蕉園尋找，老翁於早上6時40分被發現倒在香蕉園附近的一處偏僻山坡上，已明顯死亡，且身體焦黑，全身被火燒過的痕跡。

檢警下午進行相驗，研判當時竹林落葉燃燒火勢猛烈，且濃煙密佈，老翁發現要想逃離現場，不料，中途就先被濃煙嗆昏倒在山坡上，隨即被大火燒成焦屍。至於起火原因須進一步調查釐清。（編輯：謝雅竹）1120326

#火災
#竹林
#嘉義縣
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