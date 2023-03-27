女懷疑男友出軌 下藥剪斷生殖器丟馬桶判刑5年

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（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）越南籍馮姓女子懷疑同居男友另結新歡，將安眠藥磨成粉摻入花雕雞麵給男友吃，趁男友昏睡時剪斷生殖器丟馬桶沖走，男友生殖器只剩1.5公分，馮女遭依重傷害判刑5年。全案可上訴。

隻身來台的越南華僑馮姓女子懷疑同居男友與其他女子曖昧而心生不滿，民國110年3月30日晚間先將安眠藥磨成粉後摻入麵食給男友食用，當天深夜待男友熟睡時，馮女持剪刀剪斷男友生殖器，再將剪斷的生殖器丟進馬桶沖掉，男友雖一度痛醒，但因藥效無力抵抗，馮女犯案後請超商店員代叫計程車到附近派出所自首。

根據彰化地方法院刑事判決內容，被害人殘餘生殖器長度只剩1.5公分，應無法有正常性行為，已達重傷害程度；事後馮女立即搭車到派出所，也報案說「被害人仍倒臥房間，請求警方給予協助」等，使被害人得以即時送醫，因此，法院認定被告馮女得依法減刑。

馮女自越南來台後，在台親人僅有阿姨，面對不同語言、文化及社會差異，並在婚姻、感情履遭挫折，於101年至108年間至精神科就診17次，診斷出憂鬱症、失眠等症狀，因此，馮女犯案時是否因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識行為違法，也成為法院審理重點。

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馮女接受社工師會談說：「像被植入一段記憶，看著另一個人做這件事，等回神過來已經來不及」；衛生福利部草屯療養院鑑定認為「馮女犯案動機與感情問題及一時衝動有關，與精神症狀關聯性小」，綜合生活史、疾病史等，認為馮女犯案時未有不能辨識行為違法。

法院認為，被告馮女隻身來台，經多段不順遂感情，患憂鬱症又遭感情背叛，仍應理性與被害人溝通，但被告竟僅因心生不滿，即以重傷害手段傷害被害人，對被害人生活、工作造成重大影響，並致身心嚴重受創，因此，依重傷害判處有期徒刑5年。可上訴。（編輯：謝雅竹）1120327