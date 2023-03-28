車掛立院停車證違停 新北議員王威元父致歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市議員王威元的父親開車違停，擋風玻璃上還有立法院停車證，遭人拍照PO網。新莊警分局表示，將依法開罰；王威元父親表示，當天找不到停車位才違停，對此感到抱歉。

新北市新莊區一輛BMW黑色汽車27日中午12時許，違停在新北市新莊區中華路一段某餐廳前的人行道上，民眾路過拍照PO社群「社會事影音」，並貼文「立委證=安心停車證？」

新莊警分局以訊息表示，此車在禁止臨時停車處所停車，將依違反道路交通管理處罰條例舉發，開處車主新台幣600元以上1200元以下罰鍰。並呼籲民眾應遵守交通規則，切勿貪圖一時方便而違規停車，以免觸法。

由於違停車輛是新北市議員王威元父親所有。王威元父親晚間向中央社記者表示，他當天趕攤要去餐廳和友人打招呼，但在附近找了半個多小時找不到停車位，才會先在門口停一下，進去打個招呼就開走了。

王威元父親表示，立法院證是去年向朋友借的，一直忘了拿掉，目前已撕掉。對於違停，他真的很抱歉。（編輯：謝雅竹）1120328