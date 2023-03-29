更多編輯台推薦新聞：
周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手
娛樂

周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

簡訊通知未繳13元 點擊後遭盜刷3萬餘元

2023/3/29 14:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北29日電）74歲宋姓男子日前手機接獲簡訊通知有一筆eTag新台幣13元未繳，點入簡訊連結網址被盜刷3萬餘元，向台北市議員陳情。警方今天指出，此為常見詐騙手法，勿點不明簡訊連結。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞及張志豪在北市議會與宋姓被害人合開記者會，宋男表示，日前手機收到簡訊通知有一筆eTag未繳，費用13元，因忘記是否有開車上高速公路，且認為費用低廉，就點入簡訊內提供網址。

他說，點入簡訊內網址後出現繳費單位網頁，填完信用卡號及安全驗證碼等資料繳款，就未再接獲通知，事隔幾天銀行來電詢問是否有刷卡消費3萬多元，告知銀行客服沒有此筆消費，但銀行信用卡部門隔幾天再聯繫提及因在網頁填寫信用卡安全驗證碼，只能由被害人自行負責刷卡費。

陳宥丞表示，宋男是因被歹徒設置假官方應用程式（App）詐騙，後續也接獲2名年輕人陳情指稱遇到帳戶被盜刷10萬元詐騙案，認為歹徒已透過科技進行詐騙，呼籲警方應簡化相關通報流程。

張志豪指出，日前接獲民眾陳情，指稱申請信貸時因故遭銀行拒絕，事後透過網路廣告申請貸款最後卻變成人頭帳戶，歹徒近期擬透過人工智慧（AI）科技模仿親人聲音詐騙。

出席記者會的台北市刑警大隊經濟組長陳志峯說，宋姓男子遇到為常見詐騙手法，歹徒會透過釣魚簡訊並搭配時下較熱門議題誘騙被害人，警方有持續宣導反詐騙。

他表示，民眾收到不明簡訊，若有提供連結網址應是詐騙手法，切勿點入並填寫相關個人及信用卡等資料。相關防詐騙可打165專線諮詢或至165官網查詢。（編輯：方沛清）1120329

#陳宥丞
#張志豪
#陳志峯
陳宥丞
洗刷行人地獄污名 民眾黨團促制定交通安全基本法議員指社區關懷據點缺蛋 北市：輔導替代營養品
張志豪
民進黨4/11前完成立委初選協調 新北中和勸進江永昌綠：九二共識30年都說不清楚 國民黨別愚弄人民
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族