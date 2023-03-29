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司法院推薦大法官人選 林恆吉、蘇素娥等4人入列

2023/3/29 19:47
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（中央社記者林長順台北29日電）司法院今天提出4名大法官推薦人選，包括最高法院法官兼審判長蔡彩貞、最高法院書記官長林恆吉、最高法院法官蘇素娥、何信慶。林恆吉日前也獲中華民國法官協會推薦。

現任大法官15人，其中民國104年10月1日就任的4名大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，均於今年9月30日任期屆滿。

112年司法院大法官提名審薦小組日前展開審薦工作，審、檢、學、辯均可推薦人選，期限於3月29日止；總統府預計於立法院本會期將提名人選咨請立法院行使同意權。

司法院今天提出4名大法官推薦人選，包括最高法院法官兼審判長蔡彩貞、書記官長林恆吉、法官蘇素娥、何信慶等4人。

根據司法院資料，蔡彩貞畢業於為國立台灣大學法律學系，台大管理學院財務金融組碩士，司法官班第21期結業，曾任司法院刑事廳廳長、副廳長、士林地方法院法官兼院長，現任最高法院法官兼審判長、中華民國女法官協會理事長。

林恆吉畢業於國立台灣大學法律學系，東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組碩士，司法官班第31期結業，曾任中華民國法官協會理事長，現任最高法院法官兼任書記官長。

蘇素娥同樣畢業於國立台灣大學法律學系，美國加州大學柏克萊分校法學碩士，司法官班第30期結業，曾任士林地方法院法官兼院長、司法院刑事廳廳長，現任最高法院法官。

何信慶畢業於國立政治大學法律學系，國立政治大學法律研究所法學碩士，司法官班第31期結業，現任最高法院法官、最高法院刑事大法庭法官。（編輯：張銘坤）1120329

#林恆吉
#司法院刑事廳
#最高法院刑事大法庭
林恆吉
法官協會推薦大法官人選 最高法院林恆吉出線最高法院推薦大法官名單 2人均是女性
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