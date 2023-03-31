跆拳道女教練疑不當管教 竹市府要求停權撤教練證

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（中央社記者郭宣彣新竹市31日電）新竹市府今天表示，東區跆拳道館傳出不當管教，教育處已函請相關單位議處，要求停權撤除教練證，並通報各縣市停止教練教學權，市府捍衛兒少權益，對於兒虐案件絕不姑息。

一名新竹市某跆拳道館女性教練遭控對道館內的學童管教失當，受傷學童的家長今天在臉書社群「新竹人大小事」發文，揭露女教練對孩子動手，且造成孩子臀部瘀青未消，與心靈及情緒嚴重受創，但道館仍未對女教練有所處置。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，新竹市東區跆拳道道館傳出不當管教，社會處已介入調查，經評估擬依違反「兒童及少年福利與權益保障法」可處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布女教練姓名或名稱。

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教育處向中央社記者表示，校方在22日接獲這名學生疑遭不當管教，立即進行校安通報，隨即連繫家長了解狀況，也電洽新竹市跆拳道委員會總幹事，函請相關單位議處，並要求該名教練停止所有教學活動、將勒令此館停止營業。若查證屬實，這名教練將被停權撤除教練證，並通報全國各縣市停止教練教學權。

社會處提供新聞資料表示，10日接獲警察局通報，社工立即聯繫家長安排家庭訪視，但因案家疑似家庭成員中有人確診及身體因素，希望社工於22日晚間進行訪視，因案件涉及個資等事項，同步通報教育處妥處，並啟動輔諮關懷。（編輯：李錫璋）1120331