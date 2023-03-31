檢調廉聯繫會議 掃黑鎖定打黑、打詐、緝毒3面向

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（中央社記者謝幸恩台北31日電）最高檢察署今天表示，電信詐欺犯罪嚴重，綠能蟑螂橫行，明年總統大選將近，檢、調、廉等單位召開「掃黑工作聯繫會議」，鎖定打黑、打詐、緝毒面向，以利遏阻不法犯罪組織。

法務部長蔡清祥致詞時指出，國家掃黑政策針對打黑、打詐、緝毒等3大工作，應結合檢、調、廉掃黑「鐵三角」，盤點檢察機關可掌握的案件，並進行紮實蒐證，待案件成熟後執行，讓民眾有感。

最高檢察署檢察總長邢泰釗在會議上指示，檢察機關應有計劃、有系統採取「規劃、盤點、列管、調查、時程、獎勵、宣導」等7項執行掃黑工作方向，指派專責檢察官盤點轄內重大犯罪，並重點偵辦、縝密蒐證、耙梳勾稽犯罪嫌疑人。

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調查局副局長黃義村表示，針對經濟掃黑領域，訂定地下通匯、組織性經濟犯罪、股市犯罪、營業秘密等4大面向。廉政署長莊榮松分析，相關案件樣態有綠能、環保、土方、重大矚目等案件，前3種樣態均與犯罪組織有關。

最高檢新聞稿指出，不法幫派在國際間快速流竄，嚴重威脅社會治安，檢察機關應結合各政府部會力量、進行海外司法互助、整合相關公民營協力單位，推動有效刑事政策、建立完善刑事法制，有效阻絕幫派金流、打擊現代新興犯罪。（編輯：李錫璋）1120331