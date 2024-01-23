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闖北檢頂樓掛民進黨旗 男子繳清罰金

2024/1/23 15:57
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（中央社記者林長順台北23日電）男子田山盛國於民國111年間被控擅闖台北地檢署頂樓懸掛民進黨旗，判拘役45天得易科罰金，與另案合併執行拘役65天。扣除已執行罰金，田山盛國今天繳清罰金新台幣2萬5000元。

北檢偵辦前立委、新竹市長高虹安涉詐領助理費案，111年12月16日諭知高虹安交保，當天下午3時20分，田山盛國到北檢6樓關閉的管制門前，趁有人自管制門內走出並侵入辦公區域，再跑到露天平台將民進黨旗掛到旗竿上。

北檢依刑法無故侵入建築物罪起訴田山盛國，台北地方法院判處拘役45天，得易科罰金。台灣高等法院駁回上訴定讞。

另外，田山盛國不滿媒體人周玉蔻言論，於111年9月12日闖入周女經營的「放言科技傳媒」辦公室並咬傷員工。田山盛國被依傷害罪判拘役40天，得易科罰金確定。

田山盛國於去年10月間先繳交傷害案罰金4萬元。台灣高等法院後來裁定2案應執行拘役65天，得易科罰金，田山盛國今天到北檢執行科，繳交剩下的2萬5000元。（編輯：方沛清）1130123

#北檢
#田山盛國
#周玉蔻
#高虹安
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