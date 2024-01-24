台電大林電廠人員涉收回扣 2人收押2人交保

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（中央社記者張已亷高雄24日電）台電大林發電廠人員涉採購不法，郭姓經理與張、林姓員工、洪姓廠商涉貪污治罪條例、刑法偽造文書，高雄地檢署23日發動搜索，下午張、洪男遭檢方聲押獲准，另2人交保。

雄檢今天發布訊息指出，檢察官於2022年間偵辦違反政府採購法案件，發現台電公司大林發電廠人員疑涉採購不法案件，23日指揮調查局高雄市調查處執行搜索、傳喚。

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檢察官訊後認定50歲郭姓經理、44歲張姓員工、30歲林姓員工與44歲洪姓廠商涉貪污治罪條例、刑法偽造文書等罪嫌重大有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

高雄地方法院24日下午召開羈押庭，審理後裁定羈押張姓員工、洪姓廠商2人；郭、林2人各以新台幣10萬元、15萬元交保。據了解，檢調調查發現台電大林火力發電廠承辦人員疑藉由經手標案機會，趁機在標金中「灌水」墊高底價，廠商得標後眾人再朋分款項，後續由檢察官持續調查釐清案情。（編輯：孫承武）1130124