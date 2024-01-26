販毒被擴大沒收9287萬 憲法法庭判合憲

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（中央社記者林長順台北26日電）紀姓女子販毒獲利400萬元，法院判決擴大沒收9287萬元，紀女聲請裁判及法規範憲法審查。憲法法庭今天做出113年憲判字第1號判決，刑法、毒品危害防制條例有關擴大利得沒收規定合憲。

刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；毒品危害防制條例第19條第3項則規定，如果查獲製造、運輸、販賣或意圖販賣等毒品犯罪行為時，有事實足以證明行為人財物是取自其他違法行為所得者，可以宣告沒收。

紀女與丈夫黃姓男子於民國107年間製造、販售甲基安非他命，108年遭檢警查獲現金9687萬餘元及毒品等物。最高法院去年依毒品危害防制條例等罪判處紀女有期徒刑7年8月，沒收犯罪所得400萬元等。

由於紀、黃無法舉證9287萬元贓款詳細來源，最高法院依毒品危害防制條例第19條第3項規定，宣告擴大沒收9287萬元，全案定讞。

紀女認為，刑法第2條第2項及毒品危害防制條例第19條第3項「擴大利得沒收」規定，已抵觸憲法罪刑法定原則、禁止法律溯及既往原則、比例原則、法律明確性原則，並違背憲法第15條保障人民財產權意旨，向憲法法庭聲請釋憲。

憲法法庭去年11月間進行言詞辯論。法務部認為，台灣目前僅毒品危害防制條例、洗錢防制法、兒童及少年性剝削防制條例有擴大利得沒收規定，實務運作亦甚節制，毒品危害防制條例第19條第3項及刑法第2條第2項等規定均合憲。

憲法法庭今天做出113年憲判字第1號判決，毒品危害防制條例第19條第3項規定，無涉罪刑法定原則、罪責原則及無罪推定原則。法院兼顧被告受法院公平審判權利之保障下，未違反法律明確性原則、比例原則、公平審判原則，也不違反憲法保障財產權、保障訴訟權意旨。

另外，刑法第2條第2項規定涉及毒品危害防制條例第19條第3項規定部分，無涉罪刑法定原則，亦與法律不溯及既往原則及信賴保護原則均屬無違。（編輯：謝雅竹）1130126