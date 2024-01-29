北市警銷燬逾百公斤毒品 特勤中隊荷槍實彈戒備

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）台北市警察局刑事警察大隊今天表示，統計去年度查獲各級毒品總重量逾1600公斤，成果斐然，去年下半年裁罰沒入140多公斤毒品證物25日銷燬，全程派遣特勤中隊荷槍實彈警戒。

市刑大毒品查緝中心今天發布新聞稿指出，為落實建構無毒家園目標，持續以「打擊毒品供應」與「降低吸毒人口」策略同步向上溯源、向下刨根，去年執行第8、9波安居專案，成果均為全國之首，且全年度查獲各級毒品總重量達1600多公斤，展現高強度緝毒量能。

另外，去年下半年裁罰沒入的第3、4級毒品證物總計達140多公斤，已於今年1月25日全數銷燬。

市刑大表示，此次銷燬作業是由毒緝中心負責毒品證物清點、封緘，並會同政風室、督察室現地督導，全程派遣特勤中隊荷槍實彈警戒，將所查扣市價達新台幣數千萬元的1500多件毒品證物，全數送往木柵焚化廠進行銷燬。

在扣案銷燬毒品證物中，市刑大指出，以混合型新興毒品為大宗，其中「減肥毒茶包」就逾萬包，其為透過東南亞境外郵寄輸入，以網路公開平台販售，標榜快速瘦身，但贓證物經鑑驗都摻有第4級毒品「西布曲明」成分，為大腦神經抑制劑，除抑制食慾，也會引發心悸、心律不整、心跳停止等副作用，嚴重恐將造成失明或猝死。

市刑大表示，新興毒品例如俗稱「喵喵」、一粒眠等濫用情形呈上升趨勢，加上網路通訊發展迅速，犯罪模式逐漸朝網路交易化、施用人口呈年輕化，若濫用成癮將嚴重危害身心健康。

適逢寒假期間，市刑大指出，家長應多關心子女交友狀況，若發現家中有來路不明的小夾鏈袋、即溶包、減肥飲料包等疑似毒品包裝，應即向警方報案。（編輯：戴光育）1130129