前議員高敏慧涉不實申報千萬助理費 一審判2年6月

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（中央社記者高華謙新北31日電）民進黨籍前新北市議員高敏慧涉以人頭不實申報千萬助理費，遭依貪污等罪嫌起訴。案經4年審理，新北地院今天依使公務員登載不實罪判高敏慧2年6月徒刑、黃姓助理1年2月徒刑，可上訴。

高敏慧被控貪污部分，合議庭認定高敏慧有另私聘助理，且支出薪資比領取的公費助理補助款還多，不構成貪污。

高敏慧自民國87年至111年間擔任台北縣與新北市議員，總共6連霸；她111年才因收賄販售補助款案遭判刑5年定讞，正在獄中服刑。

根據新北地院判決書，高敏慧指示黃姓助理取得10名人頭的身分證及帳戶資料後，自98年至108年間，指示黃姓助理接續製作異動表，送交新北市議會，使議會職員誤認高敏慧確實聘用這10人擔任公費助理，按月核發助理費，並將此不實事項登載於聘用公費助理名冊一覽表公文書等。

判決書指出，待助理費匯入各人頭帳戶後，高敏慧再指示黃姓助理領出，並用來私聘另5名助理；她以此方式向新北市議會領取公費助理補助款新台幣1141萬餘元，私聘助理則支出1142萬餘元。

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新北地院合議庭審酌，高敏慧理當善盡民代責任，卻與黃姓助理申報不實公費助理，損害新北市議會對於補助議員遴用公費助理管理及助理補助款核銷、稅捐機關對於稅捐管理正確性，應予非難。

合議庭考量高敏慧與黃姓助理坦承部分犯行，依共同犯使公務員登載不實罪，判處高敏慧應執行2年6月徒刑、黃姓助理1年2月徒刑，皆得易科罰金。至於另一名黃姓被告則僅依指示去提領或存匯，獲判無罪。（編輯：張銘坤）1130131