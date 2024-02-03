張善政車禍膝蓋敷藥回家休養 妻擦傷影像檢查

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）桃園市長張善政夫婦今天在國道3號車禍受傷送醫，張善政說，經包紮敷藥後，醫師囑咐回家休養。新北市立土城醫院晚間表示，其妻子應平安，進一步影像檢查若確認，也可出院。

張善政下午自駕車輛在國道3號三鶯路段發生車禍，他的腳輕微擦傷無礙，妻子胸悶、輕微擦傷，送醫院檢查。

他下午在市立土城醫院接受媒體聯訪時指出，不好意思因為此事情（車禍）驚動大家，他只有膝蓋的皮肉傷，敷完藥後，醫師囑咐可以回家休息，車禍相關原因將待警方鑑定報告。

新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君晚間8時許接受中央社記者電訪表示，張善政的妻子擦挫傷，多數撞傷的病人都會有疼痛不舒服狀況，病患仍在做進一步的影像檢查。

他說，張善政妻子應該會是平安的，病人目前意識清楚，檢查結果出爐後，若健康狀況許可即可出院。

桃園市政府新聞處表示，張善政下午行程結束後，自行駕駛私家車返回新北市新店老家打掃，行經國道3號時發生事故，張善政僅腳部些微擦傷、妻子有胸悶現象，兩人無大礙。

國道公路警察局指出，國道3號三峽路段（48.4公里處）北上車道下午發生2輛轎車碰撞事故，相關當事駕駛人都無酒駕，肇因警方尚在調查中。（編輯：戴光育）1130203