徵人參加民進黨後援會挨告 2網友獲不起訴

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（中央社記者林長順台北6日電）民進黨不滿柳姓女子、黃姓男子在網站上徵人參加後援會活動被影射期約賄選，提告違反總統副總統選罷法等罪。不過，民進黨發現2人是支持者產生誤會而撤告，北檢今天將全案不起訴。

檢方指出，柳女與黃男夫婦於去年9月12日登入網路勞務媒合平台「小雞上工」應用程式，以「9/23（六）民進黨賴清德後援會」為任務標題，公開以文字刊登「任務待遇單次薪資新台幣500元」，並於注意事項中載明「主要是出席湊人數，但要確定人數所以不可放鳥」。

民進黨認為，柳、黃刊登的內容影射民主進步黨期約賄選，提告2人涉嫌違反總統副總統選舉罷免法意圖使候選人不當選及刑法加重誹謗罪嫌。

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檢方表示，柳、黃辯稱當時因為親戚朋友詢問是否可參與該活動，他們想主動幫忙多找一些人參與，才會張貼相關徵工任務，又因爲網站要求送審徵工任務必須刊登薪資，所以打算自掏腰包支付500元用以感謝與會人員，並非期約賄選。

檢方指出，民進黨瞭解後，柳、黃是民主進步黨支持者，雙方產生誤會，已撤回告訴，此外，檢方查無其他積極證據足認被告2人確有違反總統副總統選罷法情事，因此將2人不起訴處分。（編輯：張銘坤）1130206