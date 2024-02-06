八里雙屍案媽媽嘴老闆判賠 最高法院第三度發回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北6日電）媽媽嘴咖啡店負責人呂炳宏及2名股東因員工謝依涵犯下八里雙屍命案，遭死者陳進福家屬求償，高院判呂、股東、謝女連帶賠償631萬元，最高法院今天第三度發回更審。

最高法院發布新聞稿表示，高院更二審以媽媽嘴咖啡店提供的飲品，不符合消費者保護法規定的安全性，據此論斷呂炳宏等人未善盡監督、管理注意義務，而應負連帶賠償責任，如此的論斷並不符合法律規定。

新聞稿指出，消費者保護法針對企業經營者所規定的「無過失責任」，無論主觀上有無故意或過失，均應就商品或服務欠缺安全性，導致消費者或第三人的損害，負損害賠償責任，此部分與民法規定僱用人就受僱人的選任、職務執行的監督，主觀上是否未盡相當的注意而有過失，顯屬有別。

最高法院認為，本案另有判決不備理由等違背法令情事，因此發回高院更審。

全案起於，謝依涵於民國102年2月，在媽媽嘴咖啡店內下藥迷昏富商夫婦陳進福、張翠萍，持刀殺害2人棄屍淡水河，並盜領存款，遭判處無期徒刑定讞。

民事求償部分，死者陳進福的2名兒子向謝依涵、呂炳宏及2名股東求償，一審判謝依涵各賠償2名兒子新台幣315萬9410元（謝女部分未上訴而確定），呂炳宏及2名股東免賠償。

經上訴，二審由台灣高等法院審理，改判呂炳宏等人應連帶賠償，最高法院廢棄發回；高院更一審改判呂炳宏等人免連帶賠償，再遭最高法院發回更審。

更二審指出，呂炳宏等人僱用謝依涵，本應注意員工的安全衛生習慣與用餐環境，而有相當監督，並建立隨時抽查、檢驗的控管機制，避免員工利用製作飲料餐點的機會添加有害物質，進而損害顧客生命、身體及健康。

更二審也認為，經營者對於員工在工作場域放置刀具，應為安全控管，並應確實掌握員工工作時的行蹤，對顧客在店內突發狀況，或身體不適時應如何處理，也應建立通報機制及處理流程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

更二審認定，呂炳宏等人未善盡監督及管理的注意義務，使謝依涵得以利用職務機會下藥、殺害陳進福，判呂炳宏等人與謝依涵負連帶賠償責任，應賠償陳進福2名兒子各315萬9410元，共計631萬8820元。案經上訴，最高法院今天第三度發回更審。

此外，另名死者張翠萍的母親向謝依涵、呂炳宏及2名股東求償部分，最高法院106年6月間判呂炳宏及2名股東與謝依涵連帶賠償368萬元確定。（編輯：蕭博文）1130206