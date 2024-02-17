台中逢甲商圈財務糾紛擄人案 3人落網1人在逃

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（中央社記者蘇木春台中17日電）甯男等人前天在台中逢甲商圈與安姓男子因財務糾紛起口角，便持電擊棒欲將安男押走，警方到場後開12槍制止，但甯男等人仍逃逸，警方昨天逮捕涉案3人、1人在逃，全案將依法偵辦。

台中市政府警察局第六分局今天表示，警方15日凌晨0時40分獲報，位於逢甲商圈的西屯區福星北路旁有人打架，立即派遣警力前往處理，警方到場時發現3名男子持電擊棒，疑似欲強押1名被害人上車。

員警先對空鳴槍，涉案的3人立即上車並想衝撞警車逃逸，員警再朝涉案車輛車輪開11槍，但涉案3人仍開車逃逸，警方立即組成專案小組偵辦。

警方查出，主嫌37歲甯姓男子與被害人25歲安姓男子有財務糾紛，甯男當天夥同25歲吳男、34歲劉男前往被害人住處談判，但雙方一言不合起口角，甯男等人便使用電擊棒欲強押安男上車，警方獲報到場及時將安男救下。

經專案小組調閱監視器追查，發現甯男等人駕駛車輛逃逸後，將車輛棄置在大雅交流道附近，再轉搭乘計程車前往南投縣，由39歲鐘男接應躲藏。

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辦案人員16日下午4時多，循線逮捕接應的鐘男，並在南投拘提甯男及吳男到案，查扣犯案的電擊槍，並查獲改造槍支2把、子彈44發、毒品卡西酮粉末3包（共243.5公克）、毒品愷他命2瓶（共15.6公克）及k盤等物，但另名涉案的劉男逃逸，警方仍持續追緝中。

警方全案詢問後，將依妨害自由、妨害秩序、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，將甯男等人移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130217