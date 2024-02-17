當街攔車噴辣椒水討債 警逮3男依恐嚇罪嫌送辦

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市李姓等3名男子幫人討債16日在三峽區遇見債務人，涉嫌阻擋汽車拍窗及噴辣椒水、並拿長棍撬輪胎；三峽警分局今天表示據報前往壓制3人，依妨害秩序、恐嚇等罪嫌送辦。

三峽警分局今天表示，龔姓男子16日上午前往三峽地區上班，在大同路附近吃完午餐後準備上車離開，卻遇到1輛轎車阻擋去路。車上下來3名男子惡言相向，試圖不讓被害人離開，他驚嚇之餘急忙報警。

警方發布新聞稿表示，分局勤務中心獲報有人打架鬧事，立即指揮調度警力集結，將動手噴辣椒水及砸車的3名男子壓制在地，帶回詢問。

40歲的龔男去年底因投資失利，陸續向地下錢莊借貸，但利滾利將他壓的喘不過氣來，只好挖東牆補西牆，向多家錢莊借貸還債，自己都不清楚積欠多少錢。

警方調查，動手的3名男子是從土城區到三峽老街，受委託討債。巧遇龔姓債務人，於是下車催討。由李男拍窗及噴辣椒水、林男捶車並拿長棍撬輪胎，陳男將辣椒水噴進引擎室，嗆的被害人頻頻咳嗽。

警方指出，員警從他們車上起出摺疊刀、辣椒水及棍棒。詢後將3人依刑法妨害秩序、恐嚇、強制、毀損及傷害等罪嫌送辦，也擴大追查幕後的討債集團。（編輯：李亨山）1130217