前懲戒法院長李伯道涉性騷案開庭 不公開審理

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（中央社記者劉世怡台北19日電）前懲戒法院院長李伯道涉性騷擾女部屬，被監察院彈劾，又遭法評會建議撤職，2案移送懲戒法院職務法庭。法庭今天開庭，李未到庭，法官認有妨害善良風俗之虞，裁定不公開審理。

李伯道去年3月被控性騷擾女部屬，司法院「性騷擾申訴處理評議委員會」去年7月間評議李伯道性騷擾案成立，移請法官評鑑委員會進行個案評鑑。法評會去年12月間認為有懲戒必要，決議報由司法院移送懲戒法院職務法庭審理，建議撤職。

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另一方面，監察院在法評會決議前幾天，發布新聞稿表示，經立案調查後，認為李伯道飾詞狡辯、毫無悔意，嚴重損害法官形象，通過彈劾，案件移送懲戒法院審理；李伯道對此發表聲明表示，監察院憑三人成虎口述，刻意羅織罪名。

懲戒法院陸續收案，兩個案子均分給同一名職務法庭法官受理，今天首次開庭，但李伯道未出庭，由委任律師出庭；法官開庭時就是否公開審理詢問到場的各方意見後，最後依法官法規定，本件「有妨害善良風俗之虞」，裁定不公開審理。（編輯：張銘坤）1130219