男子暗夜護送毛孩油料耗盡徒步台3線 苗警伸援

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）台中1名男子深夜騎車將友人寄養的幼犬載返新竹，途經台3線苗栗三灣路段因油料耗盡，徒步近5公里先將毛孩送往超商託人看顧，折返時卻忘記機車停放處，所幸員警及時伸援。

苗栗縣警察局頭份分局今天指出，三灣分駐所警員警員昨天深夜11時30分許執行巡邏勤務，行經三灣鄉台3線101.5公里處，見1名男子神情緊張、手持安全帽走在路邊，立即趨前查看關懷。

員警詢問後得知，這名家住台中的張姓男子（25歲）欲將朋友寄養的2隻幼犬帶回友人處，深夜自台中騎機車前往新竹，途經台3線103.8公里附近發現油料耗盡，附近又無營業中加油站，於是下車步行近5公里，將2隻毛孩先送往位於98.1公里處的超商拜託店員、路人幫忙照看，再折返欲將機車牽回。

警方指出，因深夜視線不佳，且張男人生地不熟，折返時忘記機車停放位置，所幸巡邏員警發現，以巡邏車在同前往將機車上貴重物品取出後，再帶返回超商與兩隻毛孩會合。

警方說，張男抵達超商後，對於員警熱心協助一再道謝，但堅持陪同兩隻毛孩在超商外等待至天亮，再聯繫友人商討後續處理事宜。（編輯：張銘坤）1130220