基隆關112年查走私 緝獲8具已使用過飛彈發射空筒

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）財政部關務署基隆關今天表示，去年查緝毒品、槍彈、管制農產品和私菸成果亮麗，槍械彈藥部分緝獲8具已使用過肩射防空飛彈發射空筒及1把模擬槍，持續打擊不法守護國門。

基隆關透過新聞稿表示，在查緝毒品方面，查獲14件，總毛重660公斤，毒品種類以大麻及愷他命為主；農產品部分，查獲走私中國大陸香菇8210公斤及大蒜891公斤，走私方式以海運一般貨物夾藏為主。

私菸部分，查獲紙菸12萬6104支、加熱菸60萬5040 支、電子菸800具、菸油295瓶及相關器具4萬9801件，走私方式以海運快遞貨物夾藏為大宗，另查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品33件計27公斤，走私方式以郵包夾藏居多。

至於槍械彈藥部分，基隆關表示，緝獲8具已使用過肩射防空飛彈發射空筒及1把模擬槍，至於發射空筒何時查獲等資訊，由於全案正在調查中不便透露。

基隆關指出，會持續與各查緝機關通力合作、交流情資，研析查獲案件型態，即時鎖定可疑對象與走私熱點，加強攔查高風險貨物，戮力打擊不法守護國門。（編輯：方沛清）1130220