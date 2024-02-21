書記官涉偷拍多名女子 一審判刑合計4年8月

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（中央社記者謝幸恩台北21日電）前林姓書記官涉嫌於工作處所等地以密錄器偷拍多名女子，士院今天依無故攝錄他人性影像等罪，判處林男不得易科罰金的罪刑部分應執行4年徒刑；得易科罰金部分，應執行8月徒刑。

士林地檢署起訴指出，時任書記官的林姓男子於民國109年1月間至去年3月間，在工作處所等地偷裝密錄器偷拍女子，涉竊錄多名被害人的非公開活動及身體隱私部位。

士林地方法院今天做出一審判決，認定林男涉犯無故竊錄他人身體隱私部位罪、非公務機關非法蒐集個人資料罪等罪；檢察官起訴指出本案共有21名被害人，但其中2人於審理中撤回告訴，因此最後認定共計19名被害人、80次犯行。

士院新聞資料也指出，被告案發時擔任書記官，部分犯行是利用辦理發文業務及贓物管理機會時犯案，屬利用職務上機會犯罪，依刑法規定加重其刑。

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一審審酌，林男犯案時身為公務員，本應知法守法，卻為追求私欲、性刺激，嚴重侵害他人性隱私，且部分犯行是假借辦理公務機會而攝錄、竊錄被害人，犯罪時間甚長，犯罪地點遍布多地，情節非輕，犯罪手法惡劣。

一審認為，林男始終坦承犯行，但尚未與被害人達成調解或和解，參酌林男家庭經濟、犯罪情節等情狀，依法量刑，並沒收扣案犯罪工具，仍可上訴。（編輯：蕭博文）1130221