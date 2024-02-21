彰檢防制國土犯罪獲獎 蔡清祥期許發揮影響力

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（中央社記者謝幸恩台北21日電）法務部表示，彰化地檢署國土犯罪查緝組偵辦卜蜂食品污泥案等重大案件，獲得112年度公務人員傑出貢獻團體獎。部長蔡清祥期許彰檢發揮影響力，讓各檢察機關起而效尤。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，由彰化地檢署國土犯罪查緝組報告偵辦國土犯罪辦案經驗。獲獎團隊成員包括檢察長張曉雯、襄閱主任檢察官吳宇軒、主任檢察官王銘仁、主任檢察官吳曉婷、檢察官姚玎霖、檢察官劉智偉、檢察事務官組長陳俊宏、檢察事務官秦永政。

張曉雯表示，團隊帶領「彰化檢警調環稅偵查團隊」，偵辦多起重大矚目國土犯罪案件，為嚴懲犯罪集團，近4年來查扣犯罪不法所得超過新台幣20億元，命業者補稅超過12億元，查扣及聲請沒收犯罪工具超過100部。

王銘仁說，偵辦國土犯罪案件心得是到現場一趟，就會帶著信念回來，為有效防制犯罪，也規劃環境犯罪即時發現、定性判斷能力、溯源及廣化追查、有效防制手段、行政管理優化、法令制度優化等6大策略。

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蔡清祥則期許彰化地檢署發揮影響力，著重經驗傳承，解決國土保育問題，以回復原狀為目標，貫徹守護國土的使命感，讓各檢察機關起而效尤。

「公務人員傑出貢獻團體獎」被譽為公務人員的最高殊榮，112年度全國各機關遴薦46組團體，選拔出6組優秀團體，經考試院評選後，選出4組團體；其中彰化地檢署獲團體獎，並於去年12月13日接受蔡英文總統頒獎表揚。（編輯：蕭博文）1130221