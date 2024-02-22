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首頁 / 社會

男子涉遠端遙控縱火 一審判刑3年10月

2024/2/22 16:21
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（中央社記者謝幸恩台北22日電）劉姓男子與軍用品店家有糾紛，去年10月間以遠端遙控點火裝置縱火，另被檢警搜出大麻。士院今天依縱火罪判刑3年10月；違反毒品危害防制條例部分，判處拘役40日得易科罰金。

士林地檢署起訴指出，劉男在海軍陸戰隊水中爆破中隊服役期間，習得爆破技能；劉男退役後與台北巿內湖區某軍用品店有商業仿冒糾紛。

起訴指出，劉男去年6月間在網路購買遙控式點火器、含火藥成分的水雷，並進行燃燒測試；同年10月7日晚間7時許駕車前往軍用品店，趁店員未注意時，把點火器放於店內販售的背包中後離去。

劉男等軍用品店打烊後，同日晚間8時許開車行經店家，透過遙控器引燃火勢後逃逸；消防單位抵達控制、撲滅火勢，並救出位於5樓來不及逃生的2人。

消防人員在火災現場的背包殘骸中發現1台帶天線電子儀器，儀器插槽接續一組金屬引線，檢出含汽油成分，帶天線電子儀器含爆竹類火藥成分。檢警循線查獲劉男，並在劉男住處扣得大麻、大麻煙油、大麻研磨器等。

士林地方法院今天做出一審判決，認定劉男涉犯放火燒燬現有人所在建築物未遂罪、毒品危害防制條例的持有第二級毒品罪。

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士院新聞資料指出，案發時消防員即時抵達控制、撲滅火勢，未波及其他樓層及建築物，尚未達燒毀的程度，劉男犯行屬未遂階段，依刑法規定減輕其刑。

一審審酌劉男事證明確，所為誠值非難，但他的放火手段是遙控引燃點火裝置，且案發時無人在店內，與直接朝有人在店內的放火行為有別，考量劉男審理時坦承不諱，迄今未與店家達成和解或賠償損害，依法量刑，並沒收扣案毒品，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1130222

#士林地方法院
#士林地檢署
#士院
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