懷疑孩子遭霸凌持武士刀到校 台中男子遭法辦

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市鄭姓男子懷疑孩子在學校遭霸凌，今天在某國小參加協調會時，竟持武士刀等物到場揮舞，警方趕到現場鄭男才緩和情緒，員警將他帶回警局調查，全案依恐嚇罪嫌送辦。

某國小校方發布新聞稿表示，20日放學時間，校方接獲鄭姓家長電話，表明希望協助處理孩子在學校內遭霸凌及排擠事件，經學務處及導師了解事情發生過程後，今天邀集雙方學生及家長至學校參加協調會。

校方指出，協調會上午10時30分在校內進行，不料會議一開始，鄭姓家長亮出武士刀、高爾夫球桿等物，並有敲打桌子、窗戶及辱罵與會人員等狀況。據了解，有教師擔心發生危險，立即要求其他教室鎖上門窗。

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校方避免衝突擴大，立即報警處理，經警方到場後，鄭男才緩和情緒，員警也協助校方釐清事件，經雙方學生道歉後，事件才落幕。

台中市政府警察局表示，警方上午獲報某國小有家長攜帶刀械入校，立即派員到場處理，涉案的鄭男在警方到場後態度配合，經校方與其他家長提告，警方將32歲鄭男帶回警局偵辦，並查扣未開封武士刀與高爾夫球桿等物，全案詢問後依恐嚇、妨害自由等罪嫌送辦。（編輯：方沛清）1130222