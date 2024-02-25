台南雜貨店老闆遭遇襲送醫 警逮行凶男動機不明

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市南區新都路一家雜貨店陳姓老闆，昨天在店內遭身分不明男子持剪刀刺傷，血流如注送醫，行凶男子騎車逃逸，警方今天在高雄逮捕嫌疑人陳姓男子，對動機說詞反覆不清。

台南市政府警察局第六分局副分局長林佳輝接受媒體聯訪表示，南區新都路一家雜貨店內昨天發生歹徒持剪刀刺傷老闆案件，當時歹徒進入店內，趁被害人不注意，持剪刀刺傷被害人臉部、上胸部及手部，行凶後騎乘偷竊來的機車往高雄方向逃逸。

林佳輝表示，第六分局於案發後成立專案小組追查，並鎖定作案車輛以車追人，發現嫌疑人犯案後多次換裝，再換騎乘自己的機車往高雄市區方向逃匿，專案小組過濾監視器比對，確認嫌疑人為陳男，並在陳男位於高雄市三民區某公寓落腳處徹夜埋伏。

林佳輝指出，今天中午由高雄市三民二分局及台南市警局特殊任務警力霹靂小組協助破門攻堅，將陳男當場制伏逮捕，順利於24小時內偵破此案。

他說，經查陳男為竊盜通緝犯，警方隨後帶同陳男於高雄市茄萣區尋獲作案時所穿著的衣物及手套，行凶動機部分，陳男說詞反覆，無法清楚說明，全案偵詢後依殺人未遂罪移送台南地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130225