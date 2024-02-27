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新加坡直播主環島影片造假案 移民署：調查中離境依法禁止入國

2024/2/27 20:50（2/27 21:02 更新）
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一名新加坡女直播主來台徒步環島，在高雄前鎮卻遭陌生婦人砸蛋，經警方追查發現砸蛋者為男扮女裝的薛姓男子，與直播主2人合謀自導自演、製造節目效果。（高市前鎮警分局提供）
一名新加坡女直播主來台徒步環島，在高雄前鎮卻遭陌生婦人砸蛋，經警方追查發現砸蛋者為男扮女裝的薛姓男子，與直播主2人合謀自導自演、製造節目效果。（高市前鎮警分局提供）
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（中央社記記者黃麗芸台北27日電）一名新加坡女直播主抵台徒步環島，行經高雄時竟自導自演遭人砸蛋。移民署今晚指出，涉案直播主鄭姓女子及薛姓男子已離境，後續將依法禁止入國，最重可裁定5年不能入境。

新加坡籍鄭姓女直播主日前抵台徒步環島，行經高雄街頭時遭人砸蛋。警方追查發現，她的助理、32歲新加坡籍薛男涉嫌假扮婦人犯案，鄭、薛兩人為引關注而商議製造假案件自導自演，警詢後依違反社會秩序維護法「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，移請高雄地方法院簡易庭裁處，並要求2人公開道歉。

對此，內政部移民署今晚發布新聞稿表示，26日調查此案過程中，發現涉案鄭女與薛男已離境，後續將依法禁止入國，最重可裁定5年不能再入境。

移民署指出，鄭女與薛男抵台錄製直播節目，為提升流量竟突發奇想在高雄編造遭人丟雞蛋的情節，引發網路熱議，警方調查後依法移送高雄地方法院簡易庭裁處，目前仍待裁定。

移民署表示，歡迎外國人抵台從事觀光等活動，但絕不容許外國人在台從事不法行為，類似破壞社會和諧及安定的案件，若經調查屬實，必定貫徹執法、嚴懲不貸。（編輯：戴光育）1130227

#高雄
#移民署
#新加坡
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