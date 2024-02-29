新加坡直播主偕助理造假 高雄地院各罰3萬及2萬

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）新加坡籍鄭姓女直播主來台徒步環島，在高雄街頭遭人砸蛋，警查出全是鄭女及薛姓助理自導自演，依社維法移送裁處，但2人已離境；高雄地院簡易庭裁罰鄭女3萬、薛男2萬。

高雄地方法院簡易庭審理時，發現33歲鄭女與33歲薛男在警訊時坦承自導自演，但辯稱是為增加網路直播節目豐富度與娛樂性，所做的搞笑安排，並無散布不實言論意圖。

但法官認為鄭女上傳影片後，在接受媒體採訪時卻謊稱已報警，影片中也沒標註純屬虛構、娛樂，導致許多網友誤信此事，留言「搞不好被吃案啊」、「高雄治安真的很差」等語，據此認定已影響公共安寧，並依社會秩序維護法裁罰鄭女新台幣3萬元罰鍰、薛男2萬元。全案可抗告。

判決指出，新加坡女直播主kiaraakitty來台挑戰徒步環島，9日行經高雄前鎮區三多三路時，遭1名陌生婦人丟雞蛋，事後經警方調查為自導自演，過程被直播播放，經各媒體報導，引發社會議論及騷動，高雄警方除依違反社維法移請裁處，更要求2人公開道歉。

內政部移民署獲悉後指出，涉案鄭女及薛男已離境，後續將依法禁止入國，最重可裁定5年不能入境。

法律人士指出，若已離境的2人遲未繳納罰鍰，警方須在3個月內將此案移送行政執行，若未移送則不予受理；行政執行署後續則將清查2人在台有無財產可供執行，自行政處分或裁定確定日起算的10年執行期間屆滿前，移送機關得以憑證再移送執行。（編輯：陳仁華）1130229