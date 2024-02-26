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首頁 / 社會

新加坡直播主製造假案是否遣返 移民署將依法處置

2024/2/26 14:32
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（中央社記者張已亷高雄26日電）1名新加坡女直播主來台徒步環島，在高雄街頭遭人砸蛋，警方追查是自導自演，涉案2人遭移請裁處，事後女子繼續直播引議論；移民署高雄市專勤隊表示，會依入出國及移民法處置。

高雄市警察局前鎮分局事後追查，發現32歲新加坡籍薛男涉嫌假扮婦人犯案，該名女直播主與薛男是為引關注而商議製造假案件，訊後依違反社會秩序維護法「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，移請高雄地方法院簡易庭裁處並要求2人公開道歉。

該名女直播主事後到其他縣市直播，遭外界質疑為何未被遣返？對此，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊副隊長袁愷表示，警方搜證部分已進到司法程序，尊重司法程序並約詢該名女主播及薛男到隊說明，後續依入出國及移民法處置。

移民署表示，此案處理尊重「先司法後行政」的法律基本原則，移民署將依職權認定當事人違法事實，會依法定程序嚴正執法。

新加坡女直播主kiaraakitty來台挑戰徒步環島，9日行經高雄前鎮區三多三路時，遭1名陌生婦人丟雞蛋，事後經警方調查為自導自演，過程被直播播放，經各媒體報導，引發社會議論及騷動。（編輯：黃世雅）1130226

#社會秩序維護法
#移民署
#新加坡
#移民署高雄市專勤隊
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