新加坡直播主環島自導自演遭砸蛋 高雄警移請裁處要求道歉

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）一名新加坡女直播主來台徒步環島，行經高雄前鎮街頭，竟遭陌生婦人砸雞蛋，警方追查婦人為新加坡籍薛姓男子假扮，2人為引關注自導自演，依社維法移請裁處，並要求公開道歉。

新加坡女直播主kiaraakitty來台挑戰徒步環島，但9日行經高雄前鎮區三多三路時，突然遭一名陌生婦人朝她丟雞蛋，還指控女直播主「不要勾引老公」，恐怖行為把女直播主嚇到放聲尖叫，過程被直播播放，並經各媒體報導，引發社會議論及騷動。

轄區高雄市警察局前鎮分局雖未接獲直播主報案，但獲悉後仍主動關心介入調查，除了在直播主臉書專頁留言呼籲盡快完成報案筆錄，也調閱監視器追查丟雞蛋涉案人行蹤，經查這名婦人為男扮女裝犯案，事後徒步搭乘捷運逃逸。之後溯源追查其動態後確認住所，2月11日通知涉案32歲新加坡籍薛男到案釐清。

警方調查，這名女直播主與薛男為吸引關注、製造節目效果，因此商議自導自演製造假案件，全案訊後依違反社會秩序維護法「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，移請高雄地方法院簡易庭裁處。

前鎮分局今天指出，此案已影響高雄治安形象，警方要求這名新加坡鄭姓女直播主在其FB粉絲團或直播時，向高雄市民公開道歉，以正視聽。（編輯：郭諭儒）1130224