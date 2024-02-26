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「泳琳姊姊」認配合行銷公司謊稱小孩被偷抱 警將函送3人

2024/2/26 17:43（2/26 18:11 更新）
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抖音網紅「泳琳姊姊」近日拍片稱帶小孩出門，卻在台北市信義區東興路遭陌生男偷抱，北市警方26日表示，經查本案為其創作團隊所自行拍攝，影片拍攝時、地並無有小孩遭偷抱等情事。 （翻攝照片） 中央社記者黃麗芸傳真　113年2月26日
抖音網紅「泳琳姊姊」近日拍片稱帶小孩出門，卻在台北市信義區東興路遭陌生男偷抱，北市警方26日表示，經查本案為其創作團隊所自行拍攝，影片拍攝時、地並無有小孩遭偷抱等情事。 （翻攝照片） 中央社記者黃麗芸傳真　113年2月26日
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（中央社記者黃麗芸台北26日電）TikTok用戶「泳琳姊姊」拍片聲稱帶小孩出門遭陌生男子偷抱，經北市警方追查為自導自演，她今天到案說明，坦言是配合行銷公司拍片要提醒家長們，影片2名男子都是工作人員。

「泳琳姊姊」近日在TikTok（抖音國際版）上傳影片，內容為她和弟弟推嬰兒車帶小孩出門，在北市信義區東興路一帶遇到陌生男子，對方說要看小孩，突然將嬰兒車內小孩抱走，影片上網後引發熱議。

經台北市警察局信義分局調查發現，本案為「泳琳姊姊」創作團隊所自行拍攝，23日於東興路拍片時，實際並無小孩遭偷抱等情事，已通知她到案說明。

「泳琳姊姊」下午到案供稱，自己是配合行銷公司腳本拍攝，除影片小孩確實是她的親人外，影片中的2名男子都是行銷公司人員，自己只是想藉此影片提醒所有家長注意類似事情。

據了解，警方目前正透過涉案行銷公司聯繫影片中2男，將通知他們近日到案說明。

全案詢後，近日將「泳琳姊姊」等3人依涉違反社會秩序維護法第63條第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧」規定，函送台北地院台北簡易庭裁處，依法可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1130226

#TikTok
#台北市
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