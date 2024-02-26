「泳琳姊姊」拍片稱小孩被陌生人偷抱 北市警：自導自演將法辦

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）繼網紅「晚安小雞」與阿鬧在柬埔寨直播造假影片遭判刑，近日又有TikTok用戶「泳琳姊姊」拍片聲稱帶小孩出門遭陌生男偷抱。北市警方追查為自導自演影片，將依法送辦。

「泳琳姊姊」近日在TikTok（抖音國際版）上傳影片，內容為她推嬰兒車帶小孩出門，在北市信義區東興路一帶遇到陌生男子，對方說要看小孩，突然將嬰兒車內小孩抱走，影片上網後引發熱議。

台北市警察局信義分局獲報追查，今天透過新聞稿說明，經查本案為影片拍攝者（泳琳姊姊）創作團隊自行拍攝，影片拍攝時、地並無小孩遭偷抱等情事。

據了解，警方今天電話通知當事人到案說明時，她電話中坦承團隊是在23日於東興路進行影片拍攝。

由於影片並無加註任何字幕標示為創作者自行拍攝影片，警方表示，當事人行為疑觸犯社會秩序維護法第63條第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧」規定，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，待當事人到案說明後，將函送台北地院台北簡易庭裁處。（編輯：蕭博文）1130226