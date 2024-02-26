更多編輯台推薦新聞：
美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角
娛樂

美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

「泳琳姊姊」拍片稱小孩被陌生人偷抱 北市警：自導自演將法辦

2024/2/26 15:32（2/26 15:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
抖音網紅「泳琳姊姊」近日拍片稱帶小孩出門，卻在台北市信義區東興路遭陌生男偷抱，北市警方26日表示，經查本案為其創作團隊所自行拍攝，影片拍攝時、地並無有小孩遭偷抱等情事。 （翻攝照片） 中央社記者黃麗芸傳真　113年2月26日
抖音網紅「泳琳姊姊」近日拍片稱帶小孩出門，卻在台北市信義區東興路遭陌生男偷抱，北市警方26日表示，經查本案為其創作團隊所自行拍攝，影片拍攝時、地並無有小孩遭偷抱等情事。 （翻攝照片） 中央社記者黃麗芸傳真　113年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北26日電）繼網紅「晚安小雞」與阿鬧在柬埔寨直播造假影片遭判刑，近日又有TikTok用戶「泳琳姊姊」拍片聲稱帶小孩出門遭陌生男偷抱。北市警方追查為自導自演影片，將依法送辦。

「泳琳姊姊」近日在TikTok（抖音國際版）上傳影片，內容為她推嬰兒車帶小孩出門，在北市信義區東興路一帶遇到陌生男子，對方說要看小孩，突然將嬰兒車內小孩抱走，影片上網後引發熱議。

台北市警察局信義分局獲報追查，今天透過新聞稿說明，經查本案為影片拍攝者（泳琳姊姊）創作團隊自行拍攝，影片拍攝時、地並無小孩遭偷抱等情事。

據了解，警方今天電話通知當事人到案說明時，她電話中坦承團隊是在23日於東興路進行影片拍攝。

由於影片並無加註任何字幕標示為創作者自行拍攝影片，警方表示，當事人行為疑觸犯社會秩序維護法第63條第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧」規定，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，待當事人到案說明後，將函送台北地院台北簡易庭裁處。（編輯：蕭博文）1130226

延伸閱讀
新加坡直播主環島自導自演遭砸蛋 高雄警移請裁處要求道歉男網友涉煽惑民眾賣場吃東西免錢 警函送中檢續辦網友擅吃賣場零食稱「客家精神」 客傳會要求道歉晚安小雞與阿鬧直播造假 柬埔寨判刑2年罰3萬元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.222