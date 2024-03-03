基隆警員遭撞殉職 網傳要求值班警勿看劇、打手遊惹議

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）基隆市警察局八堵分駐所遭小貨車衝撞釀1死1傷，網傳有分局長要求值班員警「勿看劇、打手遊」，遭批檢討被害人、搞錯方向。警政署今天表示實屬誤解，將以宣導代替督導。

基隆市警察局八堵分駐所警員蘇昱鴻在派出所值勤時，遭衝入的貨車撞死殉職，事件引發各界關注。有網友在臉書粉專「靠北police」上傳截圖，指有警分局要求值班員警提高警覺，「勿看劇、打手遊」，若遭發現一律嚴懲，引發反彈聲浪。

網友在「靠北police」表示，「請問基隆殉職的學弟有滑手機、追劇、精神萎靡嗎？都沒有，而且也有往門口注視著，但是意外就是發生了。」也有人留言說，「悲劇都發生了卻不去改善值班台的安全防護問題，反而督導懲處使用手機，這樣是不是搞錯方向了呢？」

對此，警政署今天回應表示，日前已要求各警察機關盤點現有駐地狀況，並針對周邊道路及建築物腹地等空間設計，規劃因地制宜的安全防護設施，現已有參照國外阻材設施，像是防撞護欄、阻車柱等器材，將持續廣納員警意見，並配合道路或建築等法規通盤研議。

警政署指出，部分機關以專案督導方式要求員警落實勤務紀律與提高勤務警覺，造成員警誤解，將責請各單位和所屬員警多加溝通，以宣導代替督導，主動關心員警執勤狀況及慰勉辛勞。（編輯：蕭博文）1130303