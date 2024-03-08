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男涉拒檢連撞2車釀4傷棄車逃逸 花蓮警擴大追緝

2024/3/8 15:54（3/8 16:21 更新）
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花蓮縣吉安警分局員警7日巡邏時發現一輛白色轎車行跡可疑欲攔查，但轎車駕駛竟加速逃逸，還連撞農用車及小貨車導致4人受傷，肇事駕駛最後棄車赤腳逃離，警方已擴大追緝。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年3月8日
花蓮縣吉安警分局員警7日巡邏時發現一輛白色轎車行跡可疑欲攔查，但轎車駕駛竟加速逃逸，還連撞農用車及小貨車導致4人受傷，肇事駕駛最後棄車赤腳逃離，警方已擴大追緝。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年3月8日
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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮縣吉安警方昨天巡邏行經吉興6街時發現1輛轎車行跡可疑要求受檢，轎車涉加速逃逸而連撞農用車及小貨車，釀4人受傷，駕駛棄車逃逸，警方鎖定黃姓男子涉有重嫌，擴大追緝。

吉安警分局今天指出，吉安派出所員警昨天中午執行巡邏勤務，經過吉興6街時，發現1輛白色自小客車斜停在路上行跡可疑，鳴笛要求對方停車，自小客車駕駛見員警靠近，加速在巷弄間行駛竄逃，企圖甩開警車。

警方表示，自小客車竄逃時先在吉昌3街撞上農用搬運車，接著闖紅燈通過吉安路3段路口與直行小貨車發生碰撞，導致小貨車翻覆，自小客車嚴重毀損，自小客車黃姓駕駛下車後，赤腳逃離現場。

警方指出，農用搬運車遭撞後，阮姓女駕駛（46歲）一度昏迷，經送醫治療後，目前已轉入普通病房；小貨車內3人皆為輕傷。

警方在肇事的白色自小客車內發現疑似安非他命毒品1包、殘渣袋3包、毒品吸管1個等贓證物，根據遺留證件鎖定黃姓犯嫌身分，曾有竊盜、公共危險罪前科，目前已組成專案小組積極緝捕黃嫌到案。（編輯：戴光育）1130308

花蓮警方7日中午巡邏時欲攔查一輛行蹤可疑車輛，駕駛卻加速逃逸，接連撞上農用搬運車及小貨車等，造成4人輕重傷，肇事駕駛最終棄車逃逸，警方持續追緝中。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年3月8日
花蓮警方7日中午巡邏時欲攔查一輛行蹤可疑車輛，駕駛卻加速逃逸，接連撞上農用搬運車及小貨車等，造成4人輕重傷，肇事駕駛最終棄車逃逸，警方持續追緝中。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年3月8日
#吉安
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