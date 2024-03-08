士院男法官猥褻女同事 聲請移轉管轄至北院獲准

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（中央社記者謝幸恩台北8日電）士林地院蔡姓男法官（已停職）涉強制猥褻同事，遭士檢起訴強制猥褻罪，案由士林地院審理中。蔡男認為士院審判恐有不公，聲請移轉管轄。高院日前裁定全案移轉管轄至台北地院。

全案起於，士林地檢署起訴指出，蔡男涉嫌於去年11月間強制猥褻一名女法官，過程中涉隔著褲子用手觸碰女法官私密處得逞；另外一名女書記官指控於96年間遭蔡男強吻、摸胸、吸吮胸部。

台灣高等法院裁定指出，蔡男聲請主張，士林地方法院二度就檢察官起訴的犯罪事實，向法官評鑑委員會對他聲請個案評鑑，可見士院對他已存有不當偏見，有對他不利的預設立場，若繼續由士院審判，難期公平。

蔡男表示，本案的訴訟關係人與他、被害人，均具有高度利害關係，有相當情誼或恩怨存在，且本案經過數名法官聲請迴避，難以期待士院按照分案規則公平輪分案件，也讓他受公平審判的權利有受損害之虞。

高院認為，蔡男任職士院時間長達30多年，曾任審判長、行政庭長等職務，與院內庭長、法官多有往來，足見他與士院曾有特別緊密的業務關係。

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高院審酌蔡男先前被士院聲請個案評鑑，足認他與士院間存有類同訴訟的關係，堪認有審判難期公平的具體事實，因此裁定將本案移轉至台北地方法院，可抗告。

另一方面，法官懲戒部分，蔡男涉強制猥褻女法官部分，由懲戒法院職務法庭審理中，另涉強制猥褻女書記官，以及於93年至99年間涉性騷擾3名同院同事，目前由司法院人事審議委員會移送監察院審查。（編輯：張銘坤）1130308