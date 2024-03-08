南投警化身超商店員結帳打掃 埋伏逮兄弟檔車手

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）南投市何姓女子誤信網路投資高額獲利話術遭騙14萬元，夢醒後何女聯手警方抓人，雙方約在超商取款，為抓車手，員警穿上制服化身店員結帳、打掃，順利埋伏逮捕鄭姓兄弟犯嫌。

南投縣警察局南投分局今天發布新聞稿表示，南投市31歲何姓女子因誤信臉書（Facebook）投資廣告，以為能快速獲取高額報酬，交付「投資老師」新台幣14萬元，何女後來發現是詐騙而報案，同時約對方在超商交付尾款8萬元，警方昨天晚間埋伏緝獲2名取款車手。

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為在超商埋伏等待，南投分局南投派出所長陳俊宏穿上店員制服在收銀櫃檯「服務」，期間有許多顧客結帳，且為避免影響超商營運，更拿起掃把清潔環境，直到車手出現與被害人面交款項，立刻率員警上前包圍。

南投分局指出，現場緝獲28歲、26歲鄭姓兄弟檔，並查扣詐騙贓款8萬元，鄭姓犯嫌否認是取款車手，供稱是受公司指派來南投收款，全案詢問後，今天依涉犯詐欺、洗錢防制法移請南投地方檢察署偵辦；籲民眾勿信網路高獲利投資話術，都是詐騙圈套。（編輯：謝雅竹）1130308