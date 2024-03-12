曾獲茶競賽獎 男賣假台灣茶二審改判1年3月

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（中央社記者蘇木春台中12日電）曾多次獲茶競賽獎項的詹男在台中經營茶業公司，他卻涉嫌採購越南茶佯稱台灣茶高價出售，台中地院一審依詐欺罪判他1年6月徒刑，經上訴台中高分院審理後，二審改判1年3月，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，50歲詹男與妻子45歲吳女，在台中市北區華美街二段經營一家茶業公司。

詹男為降低成本牟利，自民國107年1月起，向不知情蔡男所經營的企業社，以每台斤新台幣146至260元購買越南茶葉後，再裝入外包裝上標示「珍藏阿里山高山茶」、「杉林溪高山茶」、「阿里山特色茶」、「凍頂烏龍茶」、「台灣阿里山茶」、「阿里山高山茶」等，標示茶葉產地為台灣的公版包裝。

詹男再由公司不知情的業務劉男等人，以電話推銷或在實體門市銷售的方式，佯稱產品皆是台灣茶，以每台斤800至1500元不等銷售，截至被查獲為止，不法獲利達2869萬餘元。

案經農業部農糧署中區分署派員至詹男的茶業公司，購買外包裝標示為「珍藏阿里山高山茶」的茶葉，送至農業部茶葉改良場進行產地鑑別，結果為境外茶而通報，全案經檢方偵辦後，依詐欺等罪嫌將詹男與吳女等2人起訴。

台中地院一審審理後，認定詹男等2人涉犯販賣假冒食品罪，判處詹男有期徒刑1年6月、吳女有期徒刑1年3月，並沒收不法所得2429萬餘元。

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全案經上訴台灣高等法院台中分院審理後，合議庭審酌，詹男等2人坦承犯案，與被害人達成和解，且各繳回100萬元的犯罪所得，夫妻有身心障礙的姊姊、重度身障的父親，判決一審撤銷，改判詹男1年3月徒刑，吳女1年徒刑、緩刑4年。

追繳犯罪所得部分，合議庭採信詹男說法，指出越南茶進口後，必須再經過精製後才能販售，耗損率約20%，且有部分茶葉轉銷中國地區的商行，實際在台販售約8468公斤，以每公斤1000元計算，二審改判沒收不法所得846萬元，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1130312