印尼千島群島船隻翻覆1台灣人失蹤 搜救進行中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達13日專電）印尼雅加達北部外海的千島群島（Pulau Seribu）11日有一艘快艇翻覆，船上32名乘客和3名船員落海，34人成功獲救，但仍有1名台灣籍乘客下落不明，搜救工作仍持續中。

根據「羅盤報」（Kompas）報導，印尼國家搜救總署（Basarnas）獲知事故後隨即展開搜救，快速小艇共載有32名乘客和3名船員，乘客分別有10名外國人和22名印尼人，其中5名中國人、4名台灣人和1名韓國人。

印尼媒體報導，34名船員和乘客均獲救，但有1名46歲的張姓台灣籍男子，至今仍下落不明。

國家搜救總署搜救工作一度因海象不佳而暫停，今天搜救工作已恢復，且進入第3天，搜救行動在海面上和水下同時進行。

駐印尼代表處告訴中央社，11日晚間意外發生時，立即接到外交部通知，有台灣家屬請求協助。目前已確認失蹤的台灣人是印尼台商公司的員工，代表處已與台灣公司代表取得聯繫。

代表處指出，印尼當局已派出海軍船艇、救難艇、充氣艇、水警船及潛水員於事故地點搜索。據統計，共派出80至100人執行救援任務。代表處感謝印尼政府積極協助。

千島群島是雅加達外海著名的旅遊景點，許多國內外遊客都會在假日搭乘觀光船前往各小島度假。（編輯：韋樞）1130313