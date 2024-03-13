不滿記者報導涉指使砸車 鋼鐵人前領隊陳冠豪遭訴

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（中央社記者高華謙新北13日電）前高雄17直播鋼鐵人隊領隊陳冠豪不滿陳姓記者報導鋼鐵人涉中資，找人砸車報復，甚至還想剪陳姓記者頭髮。陳冠豪坦承犯行，新北地檢署今天依無故侵入建築物等罪嫌將其起訴。

至於另7名共犯，去年已被依侵入住宅、妨害秘密及毀損等罪嫌起訴。

新北市三峽區去年12月發生砸車案，檢警深入追查，發現是陳冠豪不滿陳姓記者111年10月寫職籃鋼鐵人涉中資等相關報導，謀劃報復，不僅先找楊姓、鄭姓與劉姓人士負責掌握陳姓記者行蹤，再請陳姓男子找另3人負責執行。

陳冠豪當時下達2條指令：「第一，剪頭髮、兩條、從中間」、「第二，敲主駕玻璃、開引擎蓋、有洞的地方全部塞鋼釘（引擎機油孔為主要）」，不過後來只執行了第2項計畫。

檢警發現，鄭姓人士買GPS（全球定位系統）追蹤器、黑莓卡等人頭門號後，由劉姓人士用新門號假裝成爆料者「胡小姐」播打給陳姓記者相約見面，隨後再由徵信社人員等人步行跟蹤陳姓記者回家，楊姓人士同步成立「球不是這樣踢的」群組，指揮人開車跟蹤陳姓記者，進而得知陳姓記者住處。

楊姓人士隨後再趁社區管理人員不注意，潛入地下停車場，在陳姓記者車輛保險桿下方內側裝GPS，以追蹤陳姓記者行蹤，隨後陳姓男子找3人開車前往陳姓記者居住社區，拿鐵鎚敲破駕駛座旁車窗後，再往變速箱內倒入一袋鐵釘，由陳冠豪支付共犯新台幣22萬元為報酬。

案發後陳冠豪潛逃出國，近日回台遭逮，他在偵查時坦承犯行；檢察官偵查終結後，依刑法無故侵入建築物、妨害秘密、毀損等罪嫌將其起訴。（編輯：李錫璋）1130313