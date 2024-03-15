疑因運動過量致心臟不適 嘉義男鬼門關前走一回

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（中央社記者姜宜菁嘉義市15日電）嘉義市消防局昨天下午5時許獲報，78歲男子打網球後突倒地，救護人員立即給予施救，到院後恢復心跳，醫師研判是疑運動過量致心臟不適，籲長者運動適量即可。

嘉義市消防局今天表示，救災救護指揮科昨天下午5時33分接獲民眾報案，體育路附近有民眾需要救護車協助，派遣第二消防大隊蘭潭分隊救護車救援。

救護人員抵達現場時，據報案人表示78歲男子剛在球場內打球，隨後坐在休息區休息時，突然意識不清而昏厥，救護人員評估生命徵象，發現患者已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），立即給予施救。

嘉義市消防局說，病患經送醫後，經醫師接手處置，已恢復呼吸和心跳，目前在加護病房持續觀察。

嘉義市聖馬爾定醫院急診室醫師丘濬誠指出，經醫師研判病患心臟功能良好，疑因運動過量導致心臟不適。

丘濬誠呼籲，長者從事運動應適量，隨時注意補充水分，近日日夜溫差大，不可輕忽保暖措施，此外從事有氧運動時，每30分鐘宜休息10分鐘，避免體力透支。（編輯：郭諭儒）1130315