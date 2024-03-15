曾持槍挾員警拒捕 男假釋涉以毒換郭台銘連署書

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（中央社記者鄭維真彰化15日電）34歲詹姓男子曾持槍挾持員警拒捕，去年假釋期涉以毒品換鴻海創辦人郭台銘選總統連署書，警方前往搜索，詹男棄槍被逮，檢方今天依違反槍砲、毒品等罪嫌起訴，並聲押禁見。

台灣彰化地方檢察署起訴書指出，詹男曾犯2次違反槍砲彈藥刀械管制條例，縮短刑期假釋期間至民國115年11月19日期滿。詹男為柯姓孕婦追求者，去年10月柯女從黃姓同居人手機內、社群網站群組共取得27人的身分證資料，10月12日中午詹男交付1包1.75公克的第二級毒品甲基安非他命給柯女，要求柯女當天先提供20張偽造連署書。

兩人在當天深夜約11時完成交付，詹男再給柯1包1.75公克的甲基安非他命，收受20張連署書後，詹男隨即轉交「十三妹」由其繳交中選會。檢方接獲柯女等人以偽造連署書作為購買毒品的對價，持搜索票至柯女住處，扣得偽造完成的7人名冊、被偽造連署書人士的身分證及健保卡、空白連署書37張、甲基安非他命等。

起訴書指出，詹男於10月某日也交付甲基安非他命給沈、黃等2名毒友施用，期約沈、黃簽署各1張連署書，詹男再將連署書轉交「十三妹」。同月，詹男又分別賣毒給沈、黃，共獲4000元現金。

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詹男於10月20日攜帶轉輪霰彈槍、子彈到不知情的沈姓毒友住處旁鐵皮屋內，警方持搜索票前往搜索，詹男棄槍逃逸，與4名員警拉扯數十分鐘才投降。檢方偵結，將詹男依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等起訴。

檢方認為，詹男105年3月曾遭警方圍捕，挾持員警拒捕，且本案仍有共犯「十三妹」等人待搜索，加上其在假釋期間不知悔改，並第3度擁槍自重犯行，應從重量刑，有羈押禁見及延押禁見的必要，若予以交保，被告棄保逃亡，員警再依指揮逮補，被告極有可能再持槍拒捕，造成員警及無辜民眾傷亡。（編輯：郭諭儒）1130315