5韓國男子在台設賭博機房 洗錢上億被判刑

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（中央社記者鄭維真彰化18日電）彰化縣警方去年破獲韓國賭博、洗錢犯罪集團在台灣設機房案，韓籍金姓男子透過「白社長」出資，邀4名韓籍男子3個月洗錢上億元，法院依違反組織犯罪、洗錢防制法等將5人判刑。

根據台灣彰化地方法院判決書，韓籍「白社長」出資讓金姓男子以成立公司名義，作為賭博網站收、付款及洗錢賭博機房。民國109年起金姓男子陸續邀韓籍申姓、趙姓、文姓及李姓男子任室長，成立4家公司，另承租台中市處所作為賭博機房及洗錢據點，透過人力銀行招募台灣籍郭姓員工等10人。

這個組織經營賭博網站，招攬韓國境內不特定賭客申請賭博帳號後，將賭金購買遊戲點數儲值，再用點數下注對賭各類運動賽事，押中可獲遊戲點數，賭客可將贏得的遊戲點數兌換成韓元並匯入指定金融帳戶。

根據統計，這個組織民國111年11月到112年1月入金（賭客將款項匯入指定人頭帳戶並買遊戲點數）約新台幣1億6960萬元，出金（賭客贏取的賭金匯到指定韓國金融帳戶）約5042萬元。

金姓男子告訴警方，韓國方面經營管理韓國賭客相關事宜，台灣方面負責入金及儲值，他的月薪約15萬元，領「白社長」薪水。

郭姓員工說，4家公司是為讓韓國人在台灣居留才成立，只有其中1家實際營運，對外宣稱經營情趣用品買賣，事實上做博弈。

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法官審理時認定，這個組織藉不明帳戶出金，製造賭博犯罪金流斷點，掩飾、隱匿賭博犯罪所得來源及去向，增加檢警查緝困難，已危害金融秩序安定，將金姓男子依指揮犯罪組織罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，並向公庫支付60萬元，沒收犯罪所得400萬元。

申姓、趙姓及文姓男子等依洗錢防制法判刑1年，併科罰金10萬元，緩刑3年，向公庫支付30萬元，並分別沒收犯罪所得250萬元、200萬元及200萬元。李姓男子依洗錢防制法判刑7月，併科罰金6萬元，緩刑3年，須向公庫支付10萬元；全案仍可上訴。（編輯：李明宗）1130318