涉不實貼文指張斯綱肇逃 女子違反選罷法起訴

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（中央社記者劉世怡台北18日電）今年立委選舉敗選的國民黨台北巿議員張斯綱不滿選舉期間許姓女子在網路涉張貼不實文章指他撞車肇逃等語，提起告訴。士檢日前偵結，依違反選罷法罪嫌起訴許女。

士林地檢署起訴書指出，許姓女子於民國112年12月18日晚上6時許，在住處於臉書（Facebook）張貼「張斯綱議員，你撞人車，肇逃」及「以議員審議會預算，砍預算，做威脅」與「交通分局在你的威脅下，為你解套」及「北投士林選民，拜託你們，去挖他的底，選錯人，倒楣是自己」等不實文字。

起訴書表示，張斯綱向台北市警察局刑事警察大隊提出告訴，主張許女以此方式涉散布、傳播不實之事貶損他的人格形象及社會評價，足生損害名譽及影響選民投票行為的正確性。

許女到案，坦承貼文，但否認犯罪，她主張這些文字內容是透過自己管道得知，部分消息來源不能透露。

士檢調查，依據台北巿警察局道路交通事故資料顯示，張斯綱於112年11月間開車倒車時不慎撞到路邊車輛，雙方於現場達成理賠共識，員警依息事案件處理此件事故。

交通事故的謝姓車主到案證稱，事故發生時，他是找人幫看車輛受損情況，張斯綱才開車離開；雙方達成和解，張斯綱有依他提出的車損估價金額匯付款項，過程中並無任何施壓情形。

士檢日前偵結，考量許女行為涉觸犯加重誹謗及違反選罷法意圖使人不當選而以文字傳播不實之事罪嫌，從重依違反選罷法論罪，提起公訴。（編輯：戴光育）1130318