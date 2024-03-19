照顧員推輪椅致身障者摔傷 基金會連帶判賠逾25萬元

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（中央社記者謝幸恩台北19日電）翁姓男照顧員受雙連基金會派遣照顧吳姓女子，疏於注意吳女輪椅輪子卡在路面凹陷處，致吳女從輪椅上摔落釀左腳趾骨外露；士院日前判翁男、雙連視障關懷基金會須連帶賠償25萬餘元。

士林地方法院判決指出，吳女為身心障礙人士，與財團法人台北市私立雙連視障關懷基金會簽約，由翁男擔任她的臨時及短期照顧服務人員。

吳女提告主張，她於民國110年11月12日坐輪椅前往醫院，翁男未正確使用斜坡輪椅推行方式，行經雙連捷運站無障礙電梯2號出口斜坡時，疏於注意致輪椅失速、輪子卡在路面凹陷處，導致輪椅傾覆，她從輪椅上摔落在地。

吳女指出，她的左腳第2腳趾趾背皮膚缺損致趾骨外露，後續併發左腳蜂窩性組織炎，因此要求翁男與雙連基金會須連帶賠償新台幣97萬8380元。

雙連基金會抗辯指出，翁男的服務報酬由基金會向台北市社會局與申請服務的民眾請領、收取並代轉給翁男，足見翁男受吳女的指揮監督，基金會與翁男間未具聘僱關係、不負指揮監督責任，也無須負民法規定的僱用人責任。

翁男則表示，他多次提醒吳女坐輪椅要繫安全帶、外出要穿鞋，吳女置之不理，且事故發生時，因行經路線的鐵條下陷致輪子卡住，並非他的疏失。

士院審理後認為，雙連基金會得標台北市社會局標案，並辦理、媒合居家照顧員服務，而翁男受基金會指派為吳女提供服務，並受基金會監督、考核，也須定期接受教育訓練，雙方之間具一定事實上的僱用關係。

士院認定，吳女傷勢與翁男的過失侵害行為有因果關係，且雙連基金會須負起連帶賠償責任，吳女與翁男、基金會雙方各須負擔50%的過失責任。

士院審酌翁男過失程度、吳女所受傷害、生活影響等，判決翁男、雙連基金會須連帶賠償25萬2776元。全案仍可上訴。（編輯：陳仁華）1130319