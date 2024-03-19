陳宗彥疑似接受性招待 監院移請台南地檢署調查

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（中央社記者陳俊華台北19日電）監委王美玉今天說，行政院前發言人陳宗彥在102年間，協助酒店業者關切申請案，監察院要求台南市政府檢討改進。另外，陳宗彥疑似接受8次酒店性招待部分，移由台南地檢署併案調查。

監委王美玉、林國明、蘇麗瓊透過新聞稿指出，陳宗彥在民國101年間擔任台南市政府新聞處長，及102年2月起擔任民政局長職務期間，曾協助酒店業者向台南市政府所屬相關機關關切「視聽歌唱場所變更使用工程」申請案。

監委說，根據台南地檢署偵辦酒店業者妨害風化案件的監聽譯文、Line畫面截圖等卷證資料，顯示陳宗彥疑似在101年、102年間，共計8次接受酒店業者性招待。本案經調查後，內政及族群委員會審查通過調查報告。

監委表示，陳宗彥在監察院詢問時，坦承截圖Line圖貼是他本人，但否認他是「陳董」，經查監聽譯文及Wechat聊天室102年12月12日翻拍畫面，「陳董」是任職市政府且協助「縮短流程時間」者，顯然是指當時擔任台南市民政局長的陳宗彥，因此陳宗彥辯稱「陳董不是我」，尚難採信。

監委指出，陳宗彥在監察院詢問時，坦承「有請辦公室秘書詢問案件進度並告知業者，但絕對沒施壓」，經檢視台南市政府所屬相關機關受理該案的處置流程，難謂有施壓情事。

監委說，但陳宗彥向其他機關查詢與其職掌無關的事項，被詢機關竟將內部會辦進度告知，陳宗彥再洩漏給請託業者，違反行為時文書處理手冊相關規定，台南市政府應檢討改進。

另外，監委表示，Line截圖中陳宗彥代稱陳董、同學、老闆的朋友等，而陳宗彥所詢的「小芸」，也在酒店會計記載的筆記本中出現3次，顯示「小芸」當時確在酒店工作。

監委說，陳宗彥主張監聽譯文內容是酒店業者間的，跟他沒關係，監察院為取得與陳宗彥相關的直接證據，函請台南地檢署提供陳宗彥本人案件的監聽譯文，但台南地檢署函復因已重啟偵查而無法提供，因此會將調查所得移請台南地檢署併案調查，以釐清案情。（編輯：郭無患）1130319