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首頁 / 社會

網路張貼大S個資挨告 汪小菲北院出庭否認犯罪

2024/3/19 16:59（3/19 17:01 更新）
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藝人大S徐熙媛不滿前夫汪小菲（前右）公開她個人資料而提告，檢方依違反個資法起訴。台北地方法院19日首度開庭，汪小菲出庭否認犯罪。中央社記者劉世怡攝 113年3月19日
藝人大S徐熙媛不滿前夫汪小菲（前右）公開她個人資料而提告，檢方依違反個資法起訴。台北地方法院19日首度開庭，汪小菲出庭否認犯罪。中央社記者劉世怡攝 113年3月19日
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（中央社記者劉世怡台北19日電）藝人大S徐熙媛不滿前夫汪小菲在微博公開她的個人資料而提告，檢方依違反個資法起訴。北院今天開庭，汪小菲出庭否認犯罪，並指稱離婚前女方刷他信用卡買奢侈禮品寄韓國。

汪小菲在台北地方法院開庭時，否認犯罪，並細數自己買房付貸款及生活費等已逾新台幣3.6億餘元，而且女方以他的信用卡綁定網站不斷買奢侈品，包含在離婚前4個月，即2021年8月女方使用他的信用卡刷了千萬元，買奢侈禮品寄到韓國，他不知道這是為什麼。

他指出，女方先對外公布資料企圖塑造房子是女方付款的，他生氣並為了證明自己清白才在微博公布調解筆錄，證明房子都是他付款且每期付房貸，不久後也將微博貼文刪除。調解筆錄中的部分資訊（個資），之前早已揭露。

徐熙媛委任律師表示，調解筆錄已有約定不得公開，被告因此不得以其他名義公開徐女的個資，被告行為已侵害徐女利益。

檢方起訴指出，汪小菲與徐熙媛原為夫妻關係，汪小菲因不滿徐女提出民事強制執行聲請而於2022年12月3日以電子設備連結網際網路至社群軟體微博，涉將調解筆錄附件中徐女的住所地址、特定銀行帳戶帳號、現住房屋貸款情形等個人資料張貼於網路上。

經媒體大幅報導，徐女的楊姓助理上網瀏覽發現後告知徐女，徐女委託律師對汪小菲提告，指違反個人資料保護法。

台北地檢署今年1月偵結，依違反個人資料保護法起訴汪小菲，案件由台北地方法院審理。（編輯：戴光育）1130319

#台北地方法院
#汪小菲
#徐熙媛
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