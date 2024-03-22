小客車臨停警方察看 忽暴衝墜20米深駕駛不治

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）昨晚1輛白色小客車到南橫公路旁農場，因未熄火也未見人員下車，農場主人通知警方。警車剛到自小客車忽暴衝撞護欄墜20公尺深梯田，王姓駕駛送醫不治。警方調查事故原因。

台東縣警察局關山分局今天上午發布新聞稿表示，昨天晚間7時45分，台20線164.5公里處某農場停車場內，發生一起駕車自撞護欄墜落約20公尺坡崁，導致車內王姓駕駛傷重死亡意外事故。

關山分局偵查隊長胡家銘接受媒體聯訪表示，白色自小客車於昨晚6時許開進農場停車場，未熄火，約1個小時未見人員下車，農場主人敲車門，駕駛也未回應，擔心發生意外，於是通知警方。

胡家銘表示，利稻派出所長洪世博和警員李忠謀前往察看，當警車抵達現場，員警尚未下車，那輛白色自小客車忽然往前衝，撞斷護欄，掉落護欄下約20米深梯田，經員警和消防人員合力將駕駛緊急送往關山慈濟醫院搶救，於昨晚10時許宣告不治。

胡家銘表示，經調查死者為台北市民56歲王姓男子，警方已通知王男的女兒到台東，協助調查整起事故發生原因。（編輯：方沛清）1130322